Kalbimin Efendisi filmi nerede çekildi? Kalbimin Efendisi filmi konusu ve oyuncuları..

Kalbimin Efendisi filmi nerede çekildi? Kalbimin Efendisi filmi konusu ve oyuncuları..

Türk sinemasının en sevilen sevilen filmlerinden olan Kalbimin Efendisi, bugün televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Kalbimin Efendisi nerede, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in oturduğu, başrollerinde Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit'in yer aldığı Kalbimin Efendisi filmi, bugün saat 14.30'da Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

7. Altın Portakal Film Festivali'nde pek çok ödüle layık görülan Kalbimin Efendisi filminin nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Aynı zamanda filmin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

Filmin ana konusunu, bir iftiranın ardından eşi tarafından terk edilen ve çocuğundan uzak kalan genç bir kadının hikayesi oluşturuyor.

Peki Kalbimin Efendisi filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte, Kalbimin Efendisi filmi konusu ve oyuncuları...

KALBİMİN EFENDİSİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ? TV ekranlarında seyirci ile buluşan Kalbimin Efendisi filmi, 1970 yılında Bursa ve İstanbul’da çekilmiştir. Uludağ görüntüleri, kar manzaraları, Beceren Otel umum görünüşü ve teleferik yolculuğuyla başlayan filmde, Ediz Hun’un Zeynep Tedü ile karşılaştığı ve ayaküstü konuştuğu sahne ise Setbaşı Köprüsü’nde çekilmiştir. Filmin bir sahnesinde, Bursa Yeşil Camii de arkada görülmektedir. Yine filmdeki bazı sahneler ise Bebek'teki o dönem Arif Hanoğlu'na ait olan Villa Hanzade'de çekilmiştir. Bebek'teki Villa Hanzade, dönemin melodram filmlerinin çekildiği yer olarak ün yapıp tanınmıştır. KALBİMİN EFENDİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR? Film, mutlu bir evlilikleri olan Ferit ile Alev’in bir cinayet ile birlikte alt üst olan hayatlarını anlatmaktadır. Alev’in üvey kardeşi Leyla, sevgilisi Kemal ile sorunlar yaşamaktadır. Leyla, kendisine yapılmış olan haksızlığın intikamını almak amacıyla Kemal’i öldürmeye karar verir. Alev bütün çabalarına rağmen Leyla’yı engelleyemez. Alev’in üvey annesi de öz kızını kurtarmak için, cinayeti Alev’in üzerine yıkar. Fakat Alev’in Ferit’e hakikati açıklaması çok kolay olmayacaktır.