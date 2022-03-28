'Kalçanı gözümüze iyice soktun' Gönül Dağı'nın Asuman'ından Ramazan'ı kıskandıracak fotoğraf!

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, güzelliği sayesinde sık sık gündem oluyor. Son olarak yazdan kalma bir karesinin gündeme geldiği Çağlar, yorum yağmuruna tutuldu.

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizisi olan Gönül Dağı, yayınlanan yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.

Genç ve yetenekli isimlere şans veren dizide yer alan Hazal Çağlar, Asuman karakteri sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Güzel sesi ile bağlama çalan ve Neşet Ertaş'ın türkülerini seyirci ile buluşturan Çağlar, herkesin beğenisini kazanıyor.

Partneri Cihat Süvarioğlu ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Hazal Çağlar, sosyal medya paylaşımlarıyla dizideki diğer oyuncularının önüne geçti.

Sık sık paylaşım yapan Hazal Çağlar, son olarak yazdan kalma bir karesiyle gündem oldu ve hayranlarının dikkatini çekti.

Hazal Çağlar'ın üzerine sardığı şalın kısalığı ve fiziğinin güzelliği görenlerin aklını başından aldı.

HAZAL ÇAĞLAR'IN KUSURSUZ FİZİĞİ

Hazal Çağlar'ın yazı özleten, yaz aylarından kalma karesi, herkesin nefesini kesti.

Güneşin altında ve sahilde olduğu bir karesinin gündeme getirilmesi, Hazal Çağlar'ın yeniden konuşulmasına neden oldu.

Çağlar'ın karesini gören ve diziden farklı olduğunu söyleyenler, "Kalçanı gözümüze soktun" , "Ramazan delirecek" tarzında yorumlar yaptı.

İŞTE O KARE