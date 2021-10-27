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- Kalk Gidelim'in yanar-dönerli Ercan'ı ekranlara dönüyor! Hayrettin'den bomba bir dizi daha
Kalk Gidelim'in yanar-dönerli Ercan'ı ekranlara dönüyor! Hayrettin'den bomba bir dizi daha
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 17:52
- Güncelleme : 27.10.2021 - 17:59
Oyuncu, sunucu ve komedyen Hayrettin Karaoğuz, son yıllarda sinema filmlerinin yanı sıra dizilerde de boy göstermeye başladı.
Hayrettin, 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Muğla'da çekilen ''Kalk Gidelim'' adlı dizide rol aldı ve ekip ile bu şehirde 2 yıl birlikte zaman geçirdi.
Ünlü oyuncu, büyük bir ilgiyle takip edilen dizide hayat verdiği Ercan karakteriyle izleyicileri gülmekten kırıp geçirdi.
Son olarak Star TV'de yayınlanan ''Menajerimi Ara'' adlı diziye konuk oyuncu olarak katılan oyuncu, yılbaşından bu yana yeni bir projede yer almıyordu.
TOZKOPARAN İSKENDER DİZİSİYLE DÖNÜYOR
Hayrettin'in yeni sezonda bomba bir diziyle ekranlara döndüğü iddia edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hayrettin, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 3. sezon hazırlıkları devam eden Fotoroman Film Yapım imzalı ''Tozkoparan İskender'' dizisiyle el sıkıştı.
YENİ OYUNCULAR KATILDI
Yeni sezonda, yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturacağı Tozkoparan İskender dizisinin kadrosuna başka isimler de dahil oldu.
Senaryosunu Selin Arapkirli'nin kaleme aldığı dizide Berat Efe Parlar, Alperen Efe Esmer ve Tuana Naz Tiryaki de rol alacak.
Hayrettin Karaoğuz da pazar akşamları yayınlanan TRT1'in çocuk dizisinin 4. sezondaki sürprizi olacak.