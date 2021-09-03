Kalp Yarası 10. bölüm 2. fragmanı: 'Sen başka bir adama aşık olmuşsun'

Kalp Yarası 10. bölüm 2. fragmanı: 'Sen başka bir adama aşık olmuşsun'

Onuncu bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Kalp Yarası 10. bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 10. bölüm 2. fragmanı

Yapımını Süreç Film'in, yönetmenliğini ise Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 9. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kalp Yarası'nın 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken Ferit'in, ''Sen başka bir adama aşık olmuşsun!'' sözleri fragmana damga vurdu.

Öte yandan fragmanın son sahnesinde, Hande'nin Ferit'e sarılıp ''Neden benimle yeni bir yola girmek istedin?'' dediği anlar heyecanı kat kat artırdı. İşte Kalp Yarası 10. bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 10. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KALP YARASI 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.

Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman… İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.

Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar.

Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.