Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı: Beni öldürmek isteyen kişi...

ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, 9. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 10. bölüm fragmanı da görücüye çıktı. İşte Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 9. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kalp Yarası, 9. bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından dizinin büyük bir merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken, ''Cesur beni öldürmek isteyen kişi olabilir ama Hande bir şeyler biliyor.'' sözleri fragmana damga vurdu.

Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat artırdı. İşte Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 10. Bölüm Fragmanı İZLE

KALP YARASI 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.

Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman… İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.

Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar.

Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.