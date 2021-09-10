Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı: 'Ayşe'nin maskesi düştü, Ferit Ayşe evliliği bitti'

On birinci bölümü merakla beklenen ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Kalp Yarası 11. bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı...

Yapımını Süreç Film'in, yönetmenliğini ise Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, her bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başarıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası, 11. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken 11. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmana, Hande'nin, ''Ayşe'nin maskesi düştü, Ferit Ayşe evliliği bitti.'' sözleri fragmana damga vurdu.

Öte yandan Ferit'in, ''İnsan masum rolünü nasıl bu kadar inandırıcı oynayabilir?'' dediği anlar yürek sızlattı. İşte Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 11. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur.

Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.

Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.