Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı: Ben katil değilim, ben masumum!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen 12. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Peki Kalp Yarası 12. bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başarıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası, 12. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken 12. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmana, Ayşe'nin ''Ben kimseyi öldürmedim, katil değilim. Ben masumum, hiçbir şey yapmadım.'' sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in ise, ''Buradan gitmemiz lazım.'' dediği anlar heyecanı kat kat artırdı.

Öte yandan Ferit'in babasının hayati riskinin bulunduğu öğrenildi. İşte Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 12. Bölüm Fragmanı İZLE

KALP YARASI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe konaktan gidecek mi?

Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp ''Ayşe benim eski nişanlım.'' demesiyle her şey alt üst olur. Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır. Ayşe ise her şeyden haber siz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir.

Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir. Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir.