Kalp Yarası 13. bölüm 2. fragmanı: Ayşe hapishanede bayılıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 13. bölümünden 2. fragman izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmana, Ayşe'nin hapishanede bayıldığı anlar damga vurdu. İşte Kalp Yarası 13. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, her bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başarıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası, 13. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken 13. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, hapishanede zor günler geçiren Ayşe'nin, hapisteki diğer kadınlar tarafından tehdit ettiği görüldü.

Öte yandan Hande'nin annesi Zümrüt'ün Ayşe'yi ziyaret etti. Ayşe'nin hapishanede bayıldığı anlar ise fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 13. bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KALP YARASI 12. BÖLÜMDE NE OLDU?

Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir?

Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar. Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür.

Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır. Hande hem Baha'dan hem de Ayşe'den kurtulduğunu düşünüp zaferin tadını çıkarmaya başlar.

Adnan'ın kalp kriziyle birlikte Yaman'ın da hayatını alt üst edecek gerçeğin ortaya çıkması ise artık an meselesidir.