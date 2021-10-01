Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı: Ferit'e olan aşkımı satın alamazsınız!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Azade Hanım'ın Ayşe'ye imzalatmak istediği sözleşme dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı..

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, 13. bölümüyle de reyting sıralamasındaki yerini korudu.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası, son bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizinin sıkı takipçileri merakla yeni bölümü beklerken Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Azade Hanım'ın Ayşe'ye sözleşme imzalatmak istemesi dikkat çekti. Ayşe ise Azade Hanım'a, ''Benim Ferit'e olan aşkımı satın alamazsınız!'' şeklinde karşılık verdi. İşte Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 14. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KALP YARASI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir.

Ferit'in ''Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım.'' demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.