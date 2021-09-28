Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı: Ben sensiz yaşamak istemiyorum!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ferit'in, ''Ben sensiz yaşamak istemiyorum!'' sözleri dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, dün akşam 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası, yayınlanan son bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizinin sıkı takipçileri merakla yeni bölümü beklerken Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Ferit'in ''Ben sensiz yaşamak istemiyorum!'' sözleri dikkat çekti. Ayşe'den özür dileyen Ferit, ''İzin ver affettireyim kendimi, izin ver telafi edeyim.'' diyerek pişmanlığını dile getirdi. İşte Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 14. Bölüm Fragmanı İZLE

KALP YARASI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir.

Ferit'in ''Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım.'' demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.