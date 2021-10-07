Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı: Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ayşe'nin Ferit'e sitemleri duyuldu. İşte Kalp Yarası 15. bölüm 2. bölüm fragmanı...

Medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit (Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin (Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Dizinin sıkı takipçileri merakla yeni bölümü beklerken Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Fragmana, Ayşe'nin Ferit'e söylediği ‘Bizim sevgimiz kimseye iyi gelmedi Ferit. Ne sana ne bana nede başkalarına… İnsanlar bizin yüzümüzden acı çekiyor. Kıyma bana kıyma bize…’’ sözleri damga vurdu.

İşte Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragman...

Kalp Yarası 15. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

KALP YARASI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır.

Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür.

Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.