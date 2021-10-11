Kalp Yarası 15. bölüm 3. fragmanı: Ferit ile Ayşe kaza yapıyor!

Kalp Yarası 15. bölüm 3. fragmanı: Ferit ile Ayşe kaza yapıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 15. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Ayşe ile Ferit'in kaza yaptığı anlar dikkati çekti. İşte Kalp Yarası 15. bölüm 3. fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası, bu akşam 15. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin sıkı takipçileri merakla yeni bölümü beklerken Kalp Yarası'nın 15. bölümünden 3. fragman da geldi.

Yayınlanan fragmanda Ayşe'nin, ''Ferit, araba geliyor. Dikkat et!'' sözleri dikkat çekti. Kazanın eşiğinde olan Ayşe ile Ferit'in akıbeti merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası 15. bölüm 3. fragmanı...

Kalp Yarası 15. Bölüm 3. Fragmanı İZLE

KALP YARASI 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır.

Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür.

Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.