Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı: Hande beni duyuyor musun?

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Ayşe'nin intihar eden Hande'nin yardımına koştuğu görüldü. İşte Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, dün akşam 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası, yayınlanan son bölümüyle adeta nefes kesti.

Ferit ile Ayşe'nin birlikte olmasına katlanamayan Hande, intihar etti. Dizinin sıkı takipçileri merakla yeni bölümü beklerken Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, intihar eden Hande'nin yardımına koşan Ayşe'nin, ''Hande beni duyuyor musun? Yaşıyor, yaşıyor! Sana hiçbir şey olmayacak, sen güçlü bir kadınsın.'' sözleri fragmana damga vurdu.

Öte yandan Ferit'in Ayşe'ye söylediği, ''Ölüyorum görmüyor musun?'' sözleri ise dikkati çekti. İşte Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 15. Bölüm Fragmanı İZLE

KALP YARASI 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır.

Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür.

Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.