Kalp Yarası 16. bölüm 2. fragmanı: Ayşe hamile mi?

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, doktorun Ayşe'yi tebrik etmesi bebek iddialarını güçlendirdi. İşte Kalp Yarası 16. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası'nın merakla beklenen 16. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Ayşe'nin neden sürekli bayıldığını öğrenmek için doktora gittiği görülürken doktorun Ayşe'yi tebrik etmesi bebek iddialarını güçlendirdi.

Peki Ayşe hamile mi? İşte Kalp Yarası 16. bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 16. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

KALP YARASI 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.

Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalır. Ferit'in Ayşe'yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande'nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girmiştir.