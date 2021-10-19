Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı: Hande Ayşe'ye zarar veriyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Hande'ye tokat atan Azade Hanım'ın söylediği sözler dikkati çekti. İşte Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, dün akşam yayınlanan 16. bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başardı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın 17. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş sona erdi.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanda, Azade Hanım'ın, Yaman'a söylediği ''Nankör bir beslemesin sen!'' sözleri dikkatı çekti.

Öte yandan Hande'ye tokat atan Azade Hanım'ın, ''Eğer torunuma ya da Ayşe'ye bir şey olsaydı yemin ederim seni kendi ellerimle öldürürdüm!'' sözleri fragmana damga vurdu.

Azade Hanım'ın bu sözlerinden sonra Hande'nin Ayşe'ye ne yaptığı merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 17. Bölüm Fragmanı VİDEO

KALP YARASI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp Yarası'nın 16. bölümünde kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez.

Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder.

Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.