Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı: Ayşe'nin Şahin dedesi sonunda ortaya çıktı!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde İştar Gökseven, Ayşe'nin dedesi Şahin rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, 29 Kasım Pazartesi akşamı 22. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 22. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde İştar Gökseven, Ayşe'nin dedesi Şahin rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yayınlanan fragmanda Ayşe, Hande'yi vurmadığını söylerken bir anda ortaya çıkan dedesi Şahin, Hande'yi kendisinin vurduğunu söyledi.

Şahin, Ayşe'nin dedesi olduğunu söylerken Ayşe, ''Ben kimsenin torunu değilim'' diye cevap verdi.

Öte yandan Azade Hanım ile Ayşe tekrar karşı karşıya geldi ve Azade Hanım Ayşe'yi nankörlükle suçladı.

Ayşe'nin Ferit'e söylediği, ''Gidiyorum ait olduğum yere. İstanbul'a gidiyorum'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 22. Bölüm Fragmanı VİDEO