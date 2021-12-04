Kalp Yarası 23. bölüm 2. fragmanı: Ayşe'nin hayatı tehlikede, kurtarın onu!

Kalp Yarası 23. bölüm 2. fragmanı: Ayşe'nin hayatı tehlikede, kurtarın onu!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, ''Ayşe'yi kurtarın, hayatı tehlikede!'' sözleri dikkati çekti. İşte Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, 6 Aralık Pazartesi akşamı 23. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 23. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ferit'in, ''Ayşe'den uzak duracaksın!'' diyerek Mirza'yı tehdit ettiği görüldü.

Ferit'ten boşanmak isteyen Ayşe'nin, mahkemede söylediği, ''Sevgiye olan inancımı kaybettim'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan ''Ferit bey, Ayşe'yi kurtarın. Hayatı tehlikede!'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 23. bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 23. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO