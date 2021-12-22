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- Kalp Yarası 26. bölüm fragmanı: Kaza yapmış, başımız sağ olsun!
Kalp Yarası 26. bölüm fragmanı: Kaza yapmış, başımız sağ olsun!
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 21:12
- Güncelleme : 22.12.2021 - 21:17
Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.
Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, 20 Aralık Pazartesi akşamı 25. bölümüyle ekranlara geldi. Ferit ile Ayşe'nin düğününde Adnan'ın fenalaşması son bölümün final sahnesine damga vurmuştu.
Son bölümün ardından dizinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ayşe'nin, ''Adnan babam kazam yapmış, başımız sağ olsun!'' sözleri dikkati çekti.
''Savcılık, Adnan Bey'in ölümünü şüpheli görüyor.'' sözlerine cevap veren Ferit, ''Siz babamın intihar ettiğini mi düşünüyorsunuz?'' dedi.
Hande'nin ''Adnan'ı ben öldürdüm!'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 26. bölüm fragmanı...