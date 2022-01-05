Kalp Yarası 27. bölüm 2. fragmanı: Cinayete kurban gitmiş!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Ferit'in, ''Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?'' sözleri dikkati çekti. İşte Kalp Yarası 27. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, 10 Ocak Pazartesi akşamı 27. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 27. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Mirza ile dedesinin konuşmalarını duyan Ayşe'nin, dedesine hesap sorduğu görüldü.

Öte yandan şirkette Adnan'ın koltuğunda oturan Yaman'ı gören Azade, ''Sen ne arıyorsun burada?'' diye hesap sorarken Yaman, ''Ayaklar baş oldu Azade Hanım. Bu şirketi hep birlikte yöneteceğiz.'' şeklinde cevap verdi.

Babasının gerçek ölüm nedenini öğrenmek için çabalayan Ferit'in, ''Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 27. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

KALP YARASI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir. Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar.

Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt, büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar. Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!