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    Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı: Bu konağın sahibi benim!

    Kalp Yarası'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ferit'in "Bundan sonra kimse seni üzemeyecek!" sözleri dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 21:24
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    Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı: Bu konağın sahibi benim!

    Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Kalp Yarası'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

    Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, 27 Aralık Pazartesi akşamı 26. bölümüyle ekranlara geldi.

    Son bölümün ardından merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına Hande'nin "Bu konağın sahibi benim" sözleri damga vururken, Ferit'in Ayşe'ye "Bundan sonra seni kimse üzemez, ağlatamaz" demesi duygusal anlara sahne oldu.

    Peki Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? İşte 27. bölüm fragmanı...

    Kalp Yarası 27. Bölüm Fragmanı VİDEO


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