Haberler

Medya Haberleri

Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı: Bu konağın sahibi benim!

Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı: Bu konağın sahibi benim!

Kalp Yarası'nın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ferit'in "Bundan sonra kimse seni üzemeyecek!" sözleri dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı...