Kalp Yarası 3. bölüm 2. fragmanı: Kimsenin uçmak için senin kanatlarına ihtiyacı yok!

Kalp Yarası 3. bölüm 2. fragmanı: Kimsenin uçmak için senin kanatlarına ihtiyacı yok!

ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, 3. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. İlgiyle takip edilen dizinin 3. yeni bölüm 2. fragmanı da görücüye çıktı. İşte Kalp Yarası 3. bölüm 2. fragmanı..

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası, yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi; aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken Kalp Yarası'nın merakla beklenen 3. yeni bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu.

İşte Kalp Yarası 3. bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 3. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KALP YARASI 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi?

Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar.

Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?