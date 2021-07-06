Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı: Ayşe ile Ferit ayrılıyor mu?

Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı: Ayşe ile Ferit ayrılıyor mu?

ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, ikinci bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı ise nefes kesti. İşte Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası, ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye ulaştı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Duygusal sahneleriyle geceye damga vuran dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

3. bölümde, Azade Hanım'ın Ayşe'nin kıyafetlerini çöpe attırması, Ayşe'nin sabrının taşmasına neden oluyor. Ferit'in, "Sonunda istediğin oldu anne, Ayşe ile ayrıldık." sözleri ise fragmana damga vuruyor.

İşte Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı ve son bölüm de yaşananlar...

Kalp Yarası 3. Bölüm Fragman İZLE

KALP YARASI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit’in beklenmedik anda nikah masasına oturması, tüm Antakya'nın konuştuğu bir konu haline gelir. Hande bu yaşananlardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşamıştır.

Ayrıca, Zümrüt ve Hüseyin Varoğlu, bu nikahın ardından Sancakzadelerle tüm ilişkilerini koparır. Azade Sancakzade, Ayşe'yi gelini olarak kabul etmez. Ferit ise herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmak için çabalarken Ayşe karşısında hem Azade'yi hem de Hande'yi bulur.

Her şeyini kaybetse bile Yaman, Hande'nin peşini bırakmaz. Öte yandan Zümrüt de kızı Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.