Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı: Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam!

Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı: Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam!

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, üçüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle adeta nefes kesti.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Duygusal sahneleriyle geceye damga vuran dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

Fragmanda, diziye yeni dahil olan Serenay Aktaş'ın hayat verdiği Ebru karakterinin Sinan Sancakzade'ye, ''Annen nasıl? KArınla iyi anlaşabiliyor mu bari? Umarım istediği gibi bir gelin bulmuştur.'' dediği görülür.

İşte Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 4. Bölüm Fragmanı İZLE

KALP YARASI 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi?

Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar.

Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?