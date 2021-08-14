Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı: Ben artık yokum!

Yedinci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Kalp Yarası 7. bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı..

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 6. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kalp Yarası'nın 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken "Ben artık yokum!" sözleri fragmana damga vurdu.

Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı da kat kat artırdı. İşte Kalp Yarası 7 . bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 7. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KALP YARASI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalp Yarası, 6. bölümü ile milyonları ekran başına kilitlerken #TutElimden etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Dizinin 6. bölümünde, Baha'nın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur.

Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır. Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur.

Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler.

Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.