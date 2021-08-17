Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı: Seninle uzun bir yolculuğa çıkacağız!

ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, 7. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 8. bölüm fragmanı da görücüye çıktı. İşte Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 7. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kalp Yarası'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken, yayınlanan 8. bölüm fragmanında Baha'nın Cesur ismiyle şoför olarak Ferit tarafından işe alınması dikkat çekti.

Ebru'nun Azade'ye rest çekmesi ise çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. İşte Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 8. Bölüm Fragmanı İZLE

KALP YARASI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.

Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.