Kalp Yarası 9. bölüm 2. fragmanı: 'Nihayet geldin sevgilim'

Dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki Kalp Yarası 9. bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 9. bölüm 2. fragmanı

Yapımını Süreç Film'in, yönetmenliğini ise Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 8. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kalp Yarası'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken Hande'nin ''Ferit de aşık olmuş, o kıza aşık olmuş!'' sözleri fragmana damga vurdu.

Öte yandan fragmanın son sahnesinde, Hande'nin Ferit'e sarılıp ''Nihayet geldin sevgilim.'' dediği anlar heyecanı kat kat artırdı. İşte Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı...

Kalp Yarası 9. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KALP YARASI 8. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur. Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.

Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir.

Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirir. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.