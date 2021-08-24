Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı: 'Benden gitmenden korkuyorum'

ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, 8. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. İşte Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yayınlanan 8. bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kalp Yarası, 8. bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Duygusal sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından dizinin büyük bir merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken, "Benden gitmenden korkuyorum." sözleri fragmana damga vurdu.

Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat artırdı. İşte Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı...

Kalp Yarası 9. Bölüm Fragmanı İZLE

KALP YARASI 8. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur. Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.

Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir.

Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirir. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.