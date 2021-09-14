Kalp Yarası Baha öldü mü? Ayşe'ye gözaltı şoku!

ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası'nın 11. bölümünde, Baha'nın silahlı saldırıya uğraması ve ardından Ayşe hakkında gözaltı kararı verilmesi herkesi şoke etti. Peki Kalp Yarası Baha öldü mü?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, dün akşam yayınlanan on birinci bölümüyle adeta nefes kesti.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle bir kezdaha milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

13 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nın 11. bölümünde, Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit'in verdiği karar heyecan yarattı.

Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecek olan vurulma sahnesi ise gözleri dizinin yeni bölüm fragmanına çevirdi. Dizinin final anında polislerin Ayşe'yi cinayetten gözaltına almak istemeleri, Kalp Yarası'nın 11. bölümüne damga vurdu.

Bu sahnelerin ardından izleyiciler, ''Kalp Yarası Baha öldü mü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kalp Yarası Baha öldü mü? İşte detaylar...

KALP YARASI BAHA ÖLDÜ MÜ?

Kalp Yarası'nın 11. bölümünde, Baha'nın vurulması izleyicide şok etkisi yarattı. Öte yandan dizinin final anında polisler, Ayşe'yi cinayetten gözaltına almak için Ferit'in konağına geldi.

Polislerin cinayet vurgusu, Baha'nın öldüğü anlamına gelse de Baha'nın ölüp ölmediği dolayısıyla Kemal Burak Alper'in diziden ayrılıp ayrılmadığı 12. bölüm ile birlikte netlik kazanacak.

KALP YARASI 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp ''Ayşe benim eski nişanlım.'' demesiyle her şey alt üst olur. Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır. Her şeyden habersiz olan Ayşe ise aşkın büyüsüne kapılmış haldedir.

Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir. Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Bu durumun farkında olan ve iyice köşeye sıkışan Hüseyin, bir karar alır. Bu karar Ayşe ve Ferit'in hayatını tümüyle değiştirecektir.

Adnan'ın yaşadığı sağlık problemi ise konakta ve şirketteki tüm dengeleri değiştirir. Geçmişin sırlarıyla birlikte Sancakzadelerin hiç bilmedikleri bir düşman kendini gösterir.