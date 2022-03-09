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Kalp Yarası biter bitmez Kuruluş Osman'a geçti! Güzel oyuncu obaya bomba gibi düşecek

Kalp Yarası biter bitmez Kuruluş Osman'a geçti! Güzel oyuncu obaya bomba gibi düşecek

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir isim katıldı. Son olarak Kalp Yarası dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Zehra Yılmaz, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.