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- Kalp Yarası biter bitmez Kuruluş Osman'a geçti! Güzel oyuncu obaya bomba gibi düşecek
Kalp Yarası biter bitmez Kuruluş Osman'a geçti! Güzel oyuncu obaya bomba gibi düşecek
- Haber Merkezi
- 09.03.2022 - 17:27
Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.
Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizi, reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Her bölümü merakla beklenen diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi. Diziye yeni bir oyuncu daha katıldı.
ZEHRA YILMAZ KURULUŞ OSMAN'DA
Son olarak Kalp Yarası dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Zehra Yılmaz, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Zehra Yılmaz, dizinin 9 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak 85'inci bölümünde sürpriz bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.