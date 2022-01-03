Kalp Yarası bu akşam neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

Kalp Yarası bu akşam neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

Dizilerin yeni bölümlerinde yılbaşı arası verildi. Bu akşam yayınlanması beklenen Kalp Yarası da ekranlarda yer almadı. Peki Kalp Yarası neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte tarihi...

önetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ve medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bu sezonun en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

3 Ocak Pazartesi akşamı yılın ilk bölümü yayınlanması beklenirken, Kalp Yarası yayın akışında yer almadı.

Seyirciler, Kalp Yarası bu akşam var mı, neden yok merak ediyor. Peki Kalp Yarası neden yok, yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

KALP YARASI BU AKŞAM YOK MU?

Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yerine Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede isimli yerli sinema ekranlarda olacak.

KALP YARASI YENİ BÖLÜM TARİHİ

Kalp Yarası dizisi yeni bölümüyle 17 Ocak 2022 Pazartesi ATV’de 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.