Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası'nın yeni bölümü...

Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası'nın yeni bölümü...

Kalp Yarası'na verilen yılbaşı arasının ne zaman biteceğini merak edenler, "Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ve medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, sosyal medyanın en fazla konuşulan yapımlarından birisi oldu.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, her Pazartesi ATV ekranlarında yer alıyor.

Her bölümü ile heyecanı biraz daha artıran dizi, hayranlarını üzecek bir karar aldı ve yılbaşı arasına girdi. Yılbaşı arasını fırsat bilen oyuncular, dinlenmeye başladı.

Yılbaşı nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizinin bu akşam ekranda olup olmayacağı ise merak edilen konuların başında geliyor.

Dizinin hayranları, "Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularını araştırmaya başladı.

Peki, Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte diziye dair detaylar...

KALP YARASI BU AKŞAM VAR MI?

Kalp Yarası dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında yer almayan dizi, yeni bölümü ile 17 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

ATV 10 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI