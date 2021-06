Kalp Yarası dizi oyuncuları ve karakterleri

Yeni dizi Kalp Yarası, ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken bir yanda da konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor. İşte Kalp Yarası oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Yaz sezonunda ekranlara veda eden dizilerin ardından yeni yapımlar boy göstermeye devam ediyor.

ATV ekranlarında 28 Haziran itibariyle ekranlara gelen yeni dizi Kalp Yarası, oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Her pazartesi yeni bölümüyle yayınlanacak olan Kalp Yarası'nın oyuncu kadrosu ise merak ediliyor.

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin yer aldığı dizide kim, hangi karakteri oynuyor seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizleri..

KALP YARASI DİZİ KONUSU

Sancakzade ailesinin veliahttı ve gözbebeği Ferit, ailesinin isteğiyle Velioğlu ailesinin kızı Hande'yle evlenmeye hazırlanır. Düğün hazırlığı sırasında Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde gören Ferit ihanetle sarsılır. İhanetin intikamını almak üzere Ayşe'yle bir plan yapar. Ancak işler planladığı gibi gitmez ve bir aşk hikayesi doğar.

KALP YARASI OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

GÖKHAN ALKAN - FERİT SANCAKZADE

Sancakzade ailesinin küçük oğlu. Genç, yakışıklı, cömert, nazik bir karakter. Yetenekli ve umut vaat eden bir avukatken ideallerinin üzerine gitmemiş, mesleğini yapmamış. Aile şirketi Sancakzade Holding’in CEO’su. Bir tek holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor. Atı Fırtına; üzerine titrediği kıymetlisi. Ferit içindeki sevginin, şefkatin büyük bir kısmını paylaştığı Fırtına’dan bu nedenle hep kıskanılır. Başta Hande’nin sonra da etrafındaki diğer insanların asıl hatası, Ferit’le Fırtına arasına girmeye çalışmalarıdır. Ayşe ile birlikte değişecek, aşkı tadacaktır.​

YAĞMUR TANRISEVSİN - AYŞE YILMAZ

Yokluğun ve zaman zaman hiçliğin içinde bile aile olmayı başarabilmiş bir evde büyümüş. Ayşe’nin hayat felsefesi de bu zamanlara atıf niteliğinde: Paylaşacak bir şeyin yoksa her zaman rahat edersin ama varsa da paylaşacaksın. Annesini 2 yaşındayken kaybetmiş, biraz büyüyünce de babasını. Bir süre anneannesiyle yaşadıktan sonra onu da kaybedince tek başına hayat mücadelesine başlamış güçlü bir kız. İstanbul’da baristalık, köpek gezdirme gibi birkaç işte çalışıyor. En büyük hayallerinden birisi de günün birinde kendi kafesini açmak.​

MERVE ÇAĞIRAN - HANDE VAROĞLU

Çok varlıklı olan Varoğlu ailesinin tek kızı. İstediği her şeyi çok kolay elde etmiş. New York’ta endüstri tasarımı okumuş, detaylara düşkün. Bir yandan babasının işlerini yürütürken diğer yandan Sancakzadelerin mobilya fabrikasında tasarımcı olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri evleneceğini varsaydığı Ferit, hayatındaki tek sürekliliktir. Espri anlayışı sevimsiz, Antakya’da kendini sıkışıp kalmış hisseden ama konforundan da vazgeçemeyen, Ferit yüzünden buradan ayrılamayan biri. Tasarımlarıyla bir dünya markası olma hayalleri kuruyor ne var ki Şahmeran Efsanesi’ni, Toros dağlarının eteklerini, yerel olan ne varsa reddediyor ve beğenmiyor.​

ZEHRA YILMAZ - BETÜL

Karşılıksız sevmenin ne demek olduğunu en iyi bilenlerden.⁣ Hande’nin en yakın arkadaşı, ortağı, dert dinleme uzmanı…⁣ Büyük hırslardan uzak, daima fedakar…⁣

İNANÇ KONUKÇU - FERİT SANCAKZADE

Sancakzade ailesinin büyük oğlu olmanın avantaj ve dezavantajlarını birlikte yaşayan, kardeşi Ferit’i çok seven ve onun kendisinden kopmasını, sır saklamasını kabullenemeyen bir yapısı var. Kendine has bir çekiciliği olan, her şeyi yerli yerinde ve zamanında yapmış olan bir adam. Sinan aile işinin başına geçmek için işletme okumuş ancak hayatında her şey kolayca önüne geldiği için hırsları olamayan, bu yüzden fabrikadaki işleri zaman zaman Yaman’ın inisiyatifine bırakmaktan çekinmeyen de biri. İşletme okumuş ama Ferit kadar azimli baskın bir iş insanı değil. Holdingde Koordinasyon Departmanı’nın başında çalışıyor.

NAİL KIRMIZIGÜL - İHSAN

Adnan’ın erkek kardeşi, Vedia’nın kocası. Şirkette holdingin Lojistik Bölümü’nün başında. Şarkı söylerken görüp aşık olduğu Vedia ile evlenmesi aileden dışlanmasına sebep olmuş. Ne olursa olsun Vedia’yı çok seviyor. Holdingde çalışıyor, Lojistik Departmanı’nın başında.

YONCA ŞAHİNBAŞ - VEDİA

Vedia çok renkli neşeli biri, derinlerde ise hüzün ve sırlar saklı. Güzelliği dillere destan Vedia, İhsan’la Adana’da tanışmış ve evlenmiş. Uzun süre şarkıcılık yapmış, kendi ile barışık, sözünü esirgemeyen, hayat dolu bir karakter. Kalp yaralarını saklamayı başarabilen güçlü bir karakter.

RIZA AKIN - HÜSEYİN VAROĞLU

Hande’nin babası. Adnan’la benzer bir hikayeden geliyorlar. Adnan’dan farklı olarak çalışıp, bazı oyunları kirli oynayıp zenginleşmiştir. Ama Hüseyin’deki çalışma azmi servetlerini sürekli katlamış. Hüseyin, Zümrüt’le evlenmeden önce inşaat işleri yapan bir ustanın oğlu. Zümrüt’le evlendikten sonra girişimci ruhu ve ticari zekasıyla birlikte Zümrüt’ün servetini büyütüyor, kendine yeni bir mecra yaratıyor. Kızı Hande’ye çok düşkün. Onun hatalarını asla kabul etmiyor, suçu hep başkalarında arıyor. Hüseyin, işlerin büyük kısmını kızına devretmiş ama hala her ayrıntıyla da ilgileniyor. Müteahhit, büyük yatırımlar yapan bir inşaat firması bir de oteli var. Adnan ile ortak olarak turizm otel zinciri işine giriyor.

KEMAL BURAK ALPER - BAHA

Karadeniz’in deli fişeği.⁣Trabzonlu Baha.⁣ Hayata tek istediği şey Ayşe.⁣ Onun için kendini de, dünyaları da yakar.

TOPRAK CAN ADIGÜZEL - YAMAN ÖZTÜRK

Hırslı, inatçı, tuttuğunu koparan, karanlık tarafları olan yakışıklı bir delikanlı. Çiftliğin seyisi Veysel’le eşi Hatice’nin oğlu. Hiçbir zaman Ferit ve Hande’den ayrı tutulmamış, onlarla aynı okullara gitmiş, aynı kıyafetleri giymiş, aynı şeyleri yemiş içmiş, parasızlık çekmemiş ama yoksunluk çekmiş. Bu yoksunluk bir ailenin yoksunluğu. Sinan da Ferit de ona hep evin bir diğer oğlu gibi yaklaşmış, Azade dışında herkes Yaman’ı benimsemiş. Yaman Adnan’ın desteği ile fabrikanın her kademesinde çalışmış ama hiçbir şey ona yetmemiş.

BURÇİN ABDULLAH - LEMAN SANCAKZADE

Azade’nin proje evliliklerinden ikincisi. Antakyalı toprak zengini bir ailenin kızı. Azade’nin kolayca yönetebileceği bir gelin. Hırslı, entrikayı seven biri. Leman 18’inde liseyi daha yeni bitirmişken Sinan’la evlenmiş, bir kız çocukları olmuş. Sancakzadelerin gelini, Sinan’ın eşi…⁣ Gözünü açmış, kocasını görmüş.⁣ Sadık bir eş, iyi bir anne.⁣ Ona verilenle yetinmiş, kalbinin derinlerinde mutsuz…⁣ Kocası ve kızı Müge onun her şeyi.⁣ O da “her şeyim” dedikleriyle sınanacak, sahip olduklarını kaybetmemek için⁣ savaşmaktan kaçmayacak.⁣

ŞENAY GÜRLER - AZADE SANCAKZADE

Azade, Antakya’nın en güçlü kadınlarından biri, adeta dirayetli bir şahmeran. Köklü ve zengin bir aileden geliyor. Hem adı gibi “Azade” hem de yetiştirilme biçiminin bir sonucu olarak “azametli” bir kadın. Kimseye güvenmez. Adnan’a aşık olunca, babasını ikna edip evlenmiş. Adnan’ı ezse bile hala ona karşı saplantılı bir bağlılığı var. Azade her şeyi kontrol etmek, bilmek ister. Hayattaki en yakın arkadaşı ise Kader diye hitap ettiği Zümrüt Varoğlu. Azade’nin holdingde hisseleri var ama yönetime karışmaz. Adnan’a iş konusunda çok güvenir ve işleri uzaktan takip eder.

MAHİR GÜNŞİRAY - ADNAN SANCAKZADE

Bütün ömrünü çalışarak geçirmiş, Azade’yle evlendikten sonra işlerin başına geçip kendi tırnaklarıyla güçlenen bir adam. Şimdi işleri yavaş yavaş oğullarına devretmeye çalışır. Zamanında Azade’nin kıskançlıklarından çok çekmiş. Onun tahakküm gücünden zaman zaman çok bunalmış ve soluğu başkalarında almak zorunda kalmış. Azade’nin baskısı ve saplantılı tutkusunun farkında. Derinlerde yaşadığı duyguları bir gün yüzüne çıkacaktır. Azade’nin babasından kalma pamuk ve buğday tarlalarına sahip. Aynı zamanda yurtdışına ihracat yapan mobilya fabrikaları ve Hüseyin ile ortak otel yatırımları da var.

MELTEM GÜLENÇ - ZÜMRÜT VAROĞLU

Hande’nin annesi, Azade’nin de çocukluktan arkadaşı. Orta halli bir aileden geliyor. Taşra ile kent arasında sıkışmış bir kadın. Zevkleri basit ama işi bilenlere danışıyor. Kızı Hande’nin düğünün iptal olması hem bir anne olarak onu incitiyor, hem de alttan alta o düğünün er geç gerçekleşmesi için tezgah kurmaktan da geri durmuyor. Azade’ ye gösterilen hürmet, saygı Zümrüt’ e gösterilmiyor, ona atfedilen güç Zümrüt de yok. Bu proje evlilik O’na bunları edinmesi açısından da iyi gelecektir.

NAZ SAYINER - MÜGE SANCAKZADE

Güzelliğini anneden almış, tatlı, sempatik aynı zamanda asi bir kız. Otorite olarak bildiği ve korktuğu tek kişi Azade. Onun yanında diline, oturuşuna, davranışına çok dikkat ediyor. Fakat biraz da bundan sebep onun koyduğu yasakları çiğnemeye bayılıyor. Koca konaktaki yalnızlığını, dışarıdaki hayatıyla gidermeye çalışıyor. İzin verseler eve dönmeyecek, babaannesinin kuralları onu boğuyor. Dışarıdan bakınca tatlı kaçık gibi görünse de aslında içindeki derin sevgisizliğin yarattığı boşluğu doldurmaya çalışıyor. Babasına çok düşkün.