Kalp Yarası hayranlarını kahreden haber! Ekran yolculuğu sona eriyor

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'ndan hayranlarını kahreden haber geldi. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı dizinin final yapacağı iddia edildi.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, her pazartesi akşamı milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Duygusal sahneleriyle izleyicileri mest eden Kalp Yarası'ndan hayranlarını oldukça üzen bir haber geldi.

'KALP YARASI 32. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR' İDDİASI

Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan Kalp Yarası dizisinin 32. bölümde final yapacağı iddia edildi.

Söz konusu iddia, dizinin sıkı takipçilerini oldukça üzdü. İzleyiciler, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ATV ve Süreç Film etiketlerini kullanarak tepkilerini dile getirdi.

''YARIM KALDIK''

Kullanıcılar, ''Kalp Yarası final değil ara versin, yazın yeniden başlasın'', ''Bence bir şans daha verilmeli'', ''Canlarım bir daha sizi yan yana göremeyecek miyiz'', Yarım kaldık'' şeklinde yorumlarda bulundu.

Ancak konuya ilişkin ne yapımcıdan ne de kanaldan herhangi bir açıklama gelmedi.