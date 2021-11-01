Kalp Yarası Leyla ile Mecnun'un sevilen ismini kaptı! Ayşe'nin Şahin dedesi geliyor

Kalp Yarası Leyla ile Mecnun'un sevilen ismini kaptı! Ayşe'nin Şahin dedesi geliyor

ATV'nin rekortmen dizisi Kalp Yarası'ndan hayranlarını sevindirecek bir transfer haberi geldi. Usta oyuncu İştar Gökseven, sevilen dizinin kadrosuna Ayşe'nin dedesi Şahin karakteriyle dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu ve medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bu sezonun en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Güçlü çıkışı devam eden Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinin kadrosuna katılacak yeni karakter merak konusu olmuştu. Dizinin merakla beklenen yeni oyuncusu belli oldu.

İŞTAR GÖKSEVEN KADRODA

Bir döneme damgasını vuran ''Leyla ile Mecnun'' dizisinde hayat verdiği Metin karakteriyle akıllara kazınan İştar Gökseven, Kalp Yarası dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta tiyatrocu İştar Gökseven, dizide Ayşe'nin dedesi Şahin karakterine hayat verecek ve tüm dengeleri değiştirecek.