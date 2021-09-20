Kalp Yarası'na bomba oyuncu! O isim psikolog rolüne hayat verecek

ATV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinden transfer haberi geldi. Son olarak 'İsimsizler' filminde oynayan Görkem Mertsöz, Kalp Yarası'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bu sezonun en sevilen projeleri arasında yerini aldı.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizinin güçlü çıkışı devam ederken Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinin kadrosuna iki yeni karakterin dahil olacağı öğrenildi.

GÖRKEM MERTSÖZ KONUK OLUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak ''İsimsizler'' filminde boy gösteren Görkem Mertsöz, Kalp Yarası'na psikolog rolüyle konuk oluyor.

Öte yandan projeye, önümüzdeki haftalarda Ayşe'nin babaannesinin de dahil olacağı ancak karakteri canlandıracak oyuncunun henüz belli olmadığı öğrenildi.