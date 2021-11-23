Kalp Yarası'nda şoke eden sahne! Kim vuruldu, Ayşe mi yoksa Hande mi?

Kalp Yarası'nda şoke eden sahne! Kim vuruldu, Ayşe mi yoksa Hande mi?

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın dün akşam yayınlanan 21. bölümünde, Ayşe ve Hande arasında yaşanan kargaşa sırasında tetik çekildi ve silah ateşlendi. Peki kim vuruldu, Ayşe mi yoksa Hande mi?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Heyecan dolu sahneleri ile pazartesi akşamları sevenlerinin karşısına çıka Kalp Yarası'nın 22 Kasım tarihli son bölümünde, Betül'ün Yaman ve Hande'yi basması dikkati çekerken Mirza'nın Ayşe'nin böbreğini alıp almayacağı merak dolu anlara sahne oldu.

Dizinin final sahnesine ise bebeğinin intikamını almak isteyen Ayşe'nin Hande'ye silah çekmesi damga vurdu. İkili arasında yaşanan kargaşa sırasında tetik çekildi ve silah ateş aldı.

Peki, Kalp Yarası'nda kim vuruldu? Hande mi yoksa ayşe mi? İşte detaylar...

KİM VURULDU, AYŞE Mİ YOKSA HANDE Mİ?

22 Kasım Pazartesi akşamı 21. son bölümüyle ekranlara gelen Kalp Yarası'nda kimin vurulduğu, 22. bölüm fragmanıyla ortaya çıkacak.

KALP YARASI 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe yaşadığı travmanın etkisiyle zor zamanlar geçirirken karısını korumak isteyen Ferit'in hem Hande'yi hem de Mirza'yı takibe alır.

Ayşe başına gelen felaketin sebebini öğrendiğinde ise hesap sormak için derhal harekete geçer.

Vedia'nın teyzesi olduğunu öğrenen Yaman, beklemediği bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. İhanete uğrayan Azade ise Adnan'ı yola getirmenin yolunu bulur. Ancak bu oyun ikisini de beklemedikleri bir durumun ortasında bırakır.

Ferit'in hamleleriyle köşeye sıkışan Hande, intikam ateşiyle dolu Ayşe'nin elinden kurtulabilecek midir?