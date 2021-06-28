Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin kimdir? Yağmur Tanrısevsin'in biyografisi

Ekranlara verdiği uzun aranın ardından bir yaz dizisi ile dönen Yağmur Tanrısevsin, bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan Kalp Yarası dizisinin kadrosunda yer alıyor. Peki Yağmur Tanrısevsin kimdir?

Antakyalı iki farklı ailenden olan Ferit ve Ayşe'nin aşk hikayesini konu alan diziye dair araştırmalar hızlandı.

Kadrosuyla da dikkat çeken Kalp Yarasının başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin yer alıyor.

Yağmur Tanrısevsin, kariyerindeki zirveyi başrollerini Kerem Bursin ile paylaştığı Güneşi Beklerken dizisinde yakalamıştı. Ardından birçok proje ve filmde yer alan oyuncu, bir yaz dizisiyle ekran yolcuğuluna devam ediyor.

Magazin gündeminde de sıkça yer bulan Yağmur Tanrısevsin, şarkıcı Oğuzhan Koç ile uzun yıllar birliktelik sürmüştü.

Seyirciler Kalp Yarası Ayşe rolüne dair detayları araştırıyor. Peki, Kalp Yarası Ayşe kimdir? Yağmur Tanrısevsin kim, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar..

KALP YARASI AYŞE KARAKTERİ

Babası, annesinin aşkı uğruna malı, mülkü ve ailesini geride bırakarak İstanbul'a göç etmiş Ayşe'nin. Babası, yaşamayı çok seven, hayattan zevk almayı bilen ve haliyle biraz har vurup harman savuran bir adam.

Ayşe'nin annesi dillere destan bir güzelliğe sahip, bir kadınmış. Babası, ailesini geçindirmek için türlü türlü işlerde çalışmış. Yokluğun ve zaman zaman hiçliğin içinde bile aile olmayı başarabilmişler.

Ayşe'nin hayat felsefesi de bu zamanlara atıf niteliğinde: Paylaşacak bir şeyin yoksa hayatta her zaman rahat edersin ama varsa da paylaşacaksın. Ailesini çok küçük yaşta kaybetmiş.

Hayatla tek başına mücadele eden güçlü bir kız. İstanbul'da baristalık ,köpek gezdiriciliği gibi birkaç işte çalışıyor. En büyük hayallerinden birisi de günün birinde kendi kafesini açmak.

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de doğan ve büyüyen Yağmur Tanrısevsin, İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul'da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne eğitimini tamamladı.

2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez'in paylaştığı "Adını Feriha Koydum" adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlayan Tanrısevsin, kariyer basamaklarını çıkmaya başladı.

Aktif olarak boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim gibi sanat ve spor dalları ile ilgilenen Yağmur Tanrısevsin, 2013 tarihinde Aşk Ağlatır sinema filminde Banu karakterini canlandırmış ve bu rolü ile sinema dünyasına adım attı..

Konuk oyuncu olarak Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde yer alan Tanrısevsin son olarak Kaçak dizisinde ekranlara yer aldı ve birçok reklam projesine imza attı.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılınd a"Güneşi Beklerken" adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

2015 - 2019 yılları arasında Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Yağmur Tanrısevsin, ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirme kararı alarak yollarına devam etti.