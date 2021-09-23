Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den anlamlı ziyaret! Onlar için elinden geleni yapacak...

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'den anlamlı ziyaret! Onlar için elinden geleni yapacak...

Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, Hatay'da hayvan bakım merkezini ziyaret etti. Tanrısevsin, hayvanların sahiplendirilmeleri için de elinden geleni yapacağını belirtti.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hayvansever kimliği ile tanınan Tanrısevsin'e, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan da eşlik etti.

Merkezde bulunan hayvanlarla tek tek ilgilenen güzel oyuncu, çalışanlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 31 yaşındaki oyuncu, merkezdeki hayvanların sahiplendirilmeleri için elinden geleni yapacağını da belirtti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, hayvanların bize emanet olduğunu ve her canlıyı Allah'ın yarattığı bir güzellik olarak kabul edip onlarında yaşama hakkı olduğunu bilen bir kültür ve medeniyetin mensupları olduğumuzu dile getirdi.

''SAHİPLENDİRİLMELERİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM''

İstanbul'da bulunduğu zamanlarda sürekli barınakları ziyaret ettiğini söyleyen başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ise, ''Bu barınakta tedavi süreci devam eden hayvanların tedavilerini takip edeceğim ve sahiplendirilmeleri için de elimden geleni yapacağım.'' diyerek duygularını aktardı.