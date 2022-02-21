Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Dillere destan aşk...

Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, eski aşkıyla gündeme geldi. Tanrısevsin'in bir dönem aşk yaşadığı oyuncuyu görenler, şaşıp kaldı.

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, şimdilerde başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide Ayşe karakterine hayat veren ve partneri Gökhan Alkan ile uyumu oldukça beğenilen Yağmur Tanrısevsin, başarılı oyunculuğuyla milyonların bğenisini kazanıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Tanrısevsin, özel hayatıyla da merak ediliyor.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Tanrısevsin'in bir dönem aşk yaşadığı oyuncu sevgilisini görenler ise şaşıp kaldı.

KEREM BÜRSİN İLE AŞK YAŞADI

Yağmur Tanrısevsin, bir dönem kendisi giib oyuncu olan ve son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Kerem Bürsin ile aşk yaşadı.

Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin, birlikte rol aldıkları ''Güneşi Beklerken'' adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkları çok konuşulmuştu.

Güneşi Beklerken dizisinin sona ermesi ile birlikte Yağmur Tanrısevsin'in Kaçak isimli dizide Kerem Bürsin'in de Unutursam Fısılda ve Şeref Meselesi projeleri ile zaman geçirmeye başlayınca ikilinin arasına mesafeler girmişti.