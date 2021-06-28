Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan'ın biyografisi

Son olarak ''Yasak Elma'' dizisinde rol alan Gökhan Alkan, ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nda Ferit rolüyle seyircilerin karşısına çıkıyor. Peki Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan kimdir?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, ilk bölümüyle 28 Haziran Pazartesi günü yani bu akşam görücüye çıkıyor.

Otomotiv Mühendisliği bölümü mezunu olan oyuncu Gökhan Alkan, yaz sezonuna oldukça iddialı bir şekilde giriş yapan Kalp Yarası dizisinde, Sancakzade Holding'in CEO'su Ferit Sancakzede karakterine hayat veriyor.

Gökhan Alkan'ın hayatını merak eden izleyiciler, Kalp Yarası Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli, evli mi? sorularına yanıt arıyor.Öte yandan Gökhan Alkan'ın hayat verdiği Ferit karakteri de merak ediliyor.

Peki Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Alkan'ın biyografisi...

KALP YARASI FERİT KARAKTERİ HAKKINDA

Kalp Yarası'nın Ferit'i, Sancakzade ailesinin küçük oğludur. Genç, yakışıklı, cömert, nazik bir karakter olan Ferit, yetenekli ve umut vaat eden bir avukatken ideallerinin üzerine gitmemiş, mesleğini yapmamıştır.

Aile şirketi Sancakzade Holding'in CEO'sudur ve bir tek holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapmaktadır. Atı Fırtına; üzerine titrediği kıymetlisidir. Ferit içindeki sevginin, şefkatin büyük bir kısmını paylaştığı Fırtına'dan bu nedenle hep kıskanılır. Başta Hande’nin sonra da etrafındaki diğer insanların asıl hatası, Ferit'le Fırtına arasına girmeye çalışmalarıdır. Ayşe ile birlikte değişecek, aşkı tadacaktır.​

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun olmuştur. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da alan başaşrılı oyuncu, mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynamış ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurmuştur.

2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi olan Alkan, "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi olmuştur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERİ