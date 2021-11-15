Kalp Yarası'nın Vedia'sı Yonca Şahinbaş'ın eşi EDHO'dan çıktı! O isim şimdi bakın hangi dizide

Kalp Yarası'nın Vedia'sı Yonca Şahinbaş'ın eşi EDHO'dan çıktı! O isim şimdi bakın hangi dizide

ATV'nin fenomen dizisi Kalp Yarası'nda rol alan Yonca Şahinbaş'ın eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yonca Şahinbaş'ın eşi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı.

Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu ve medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bu sezonun en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yanı sıra Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş gibi usta oyuncuları barındıran Kalp Yarası, pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Güçlü çıkışı devam eden Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinde Vedia karakterine hayat veren Yonca Şahinbaş, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Yılların eskitemediği oyunculardan olan Yonca Şahinbaş'ın 10 parmağında 10 marifet bulunuyor.

6 Temmuz 1972, İstanbul doğumlu olan Yonca Şahinbaş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu.

Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapan Şahinbaş, seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı.

Yonca Şahinbaş, 1993 yılından itibaren Yaz Evi, Çiçek Taksi, Asmalı Konak, Avrupa Yakası, Gözyaşı Çetesi, Dila Hanım, Asla Vazgeçmem, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Yeni Gelin gibi yapımlarda boy gösterdi.

EŞİ EDHO'NUN YILDIZI ÇIKTI

Sunuculuk, sinema ve dizi oyunculuğu derken, kariyerine şarkıcılığı da ekleyen Şahinbaş hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu öğrenince şaşırıp kaldı. Yonca Şahinbaş'ın eşi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu çıktı.

Güzel oyuncu, ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeki Sivri karakterine hayat veren Koray Şahinbaş ile evli.

Koray Şahinbaş, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hayatım dizisinde Yadigar karakterine hayat veriyor.