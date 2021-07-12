Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin sessizliğini bozdu! Oğuzhan Koç'a olay gönderme..

Oğuzhan Koç'un kendisini Demet Özdemir ile aldattığı iddialarına sessiz kalan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, aylar sonra sessizliğini bozdu. Tanrısevsin, eski sevgilisine olay bir göndermede bulundu.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir'in sürpriz aşkları doludizgin devam ederken Koç'un eski sevgilisi ve Demet Özdemir'in o zamanlar yakın dostu olan Yağmur Tanrısevsin'den olay "ihanet" açıklaması geldi.

Aylar sonra sessizliğini bozan 30 yaşındaki ünlü oyuncu, "İlişki bittikten sonra önceden aldatıldığını öğrenenlere tanık oluyoruz." diyerek eski sevgilisine olay bir göndermede bulundu.

''ALDATILDIĞINI İLİŞKİ BİTTİKTEN SONRA ÖĞRENENLER VAR''

ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası ile yaklaşık beş yıl aradan sonra seyirci karşısına çıkan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'nin sorularını yanıtladı.

''Seyirciler ilk defa bir erkeğin değil kızın aldattığına şahit oluyoruz diyor. Dizinin isminden hareketle sizin kalp yaranız var mı?'' sorusuna manidar bir cevap veren Yağmur Tanrısevsin, "Evet, "aldatma" kelimesini günümüzde daha fazla duymaya başladık. Hatta bazen ilişkiler bittikten sonra, aslında daha önce aldatıldığını öğrenenlere de tanık oluyoruz. Her şeye olduğu gibi aşka da emek harcarım.'' ifadelerini kullandı.

''HERHANGİ BİR KALP YARAM YOK''

Tanrısevsin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir ilişkinin sonunda, vicdanen elimden gelen her şeyi yaptığıma inanırsam, benim için herhangi bir yara oluşmaz. Bu açıdan baktığım için, bugüne kadar herhangi bir kalp yaram yok."

Oğuzhan Koç'un Yağmur Tanrısevsin ile birlikteyken Demet Özdemir ile aldattığı iddia edilmiş, taraflar iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.