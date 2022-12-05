Kamera arkası ifşa oldu! Wednesday'in kesik eli 'Thing' bakın nasıl çekiliyor...

Kamera arkası ifşa oldu! Wednesday'in kesik eli 'Thing' bakın nasıl çekiliyor...

Netflix'in yeni popüler dizisi Wednesday'e "kesik el" damga vurdu. Wednesday Addams'ın sağ eli olan "thing"in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Netflix'in ilk sırasında günlerdir yerini koruyan dizi Wednesday, 85 ülkede adından söz ettirdi.

Addams Ailesi'ni konu alan Wednesday dizisi, doğaüstü ve ürpertici bir atmosfere sahip.

Gotik havasıyla trend olan Wednesday'de hikaye ve oyuncular kadar dikkat çeken bir nokta daha var: Kesik el...

Netflix’in yeni dizisi Wednesday’da öne çıkan kesik el ‘Thing’ en az Wednesday Addams kadar merak uyandırıyor.

Peki, Addams ailesinin bir ferdi olan ‘Thing’in çekimleri nasıl yapıldı? İşte kamera arkası görüntüleri...

Wednesday'in sağ kolu

Wednesday karakterine yardım eden ve ordan oraya koşturan "kesik el Thing", seyirciler tarafından büyük beğeni topladı.

Öyle ki, yayınlanmadan önce Wednesday'in kesik eli 'Thing (Şey)', New York sokaklarında dolaştı. Tanıtım için yapılan çalışmada sokakta veya herhangi bir yerde karşılarına çıkan kesik eli görenlerden kimisi güldü kimisi ise korktu.

Netflix Wednesday dizisinin kamera arkası görüntülerini paylaşarak Thing'in nasıl çekildiğine dair ipucu verdi.

İşte kamera arkasında ‘Thing’ karakteri!







