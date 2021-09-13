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    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri

    Karşılaşmalarda yaşanan anları ölümsüzleştiren foto muhabirleri, işlerini büyük bir özveriyle yapmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 13:55
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    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri

    Sporseverlerin, özellikle de futbolseverlerin müsabaka esnasında ölümsüzleştirilmesini istediği bazı anlar vardır. Bir de tüm bu anları ölümsüzleştiren gizli kahramanlar.

    Biz de sizleri o anları kayda alan, kamera arkasındaki fotoğraf emekçilerinin yanına götürüyoruz.

    EN ÖNEMLİ ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLAR

    Gazete, televizyon ve çeşitli yayın organlarında gösterilen görüntülerin çıktığı eller onlar...

    Genelde çektikleri anlar manşetleri süslese de, bu kez sıra onlara geldi.

    MANŞET OLMA SIRASI ONLARDA

    Görev aldıkları karşılaşmalarda yaşanan golleri, pozisyonları ve tartışmalı birçok anı bir an olsun bile kaçırmadan fotoğraflıyorlar.

    Müsabaka anında tüm dikkatleriyle kendilerini işlerine veren foto muhabirler, maç içerisinde konsantrasyonlarından bir dakika bile taviz vermiyor.

    İşte o foto muhabirlerinin görevleri başındaki halleri...

    MURAT AKBAŞ- FANATİK GAZETESİ

    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri #1

    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri #2

    ADEM KABAYEL- HÜRRİYET GAZETESİ

    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri #3

    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri #4

    SÜLEYMAN ARAT- HÜRRİYET GAZETESİ

    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri #5

    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri #6

    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri #7

    EMRE OKTAY- HÜRRİYET GAZETESİ

    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri #8

    BAHADIR BEYARSLAN- SABAH GAZETESİ

    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri #9

    YUSUF DURSUN- FANATİK GAZETESİ

    Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri #10

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