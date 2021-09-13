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- Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri
Kamera arkasının bilinmeyen yüzleri: Foto muhabirleri
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 13:31
- Güncelleme : 13.09.2021 - 13:55
Sporseverlerin, özellikle de futbolseverlerin müsabaka esnasında ölümsüzleştirilmesini istediği bazı anlar vardır. Bir de tüm bu anları ölümsüzleştiren gizli kahramanlar.
Biz de sizleri o anları kayda alan, kamera arkasındaki fotoğraf emekçilerinin yanına götürüyoruz.
EN ÖNEMLİ ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLAR
Gazete, televizyon ve çeşitli yayın organlarında gösterilen görüntülerin çıktığı eller onlar...
Genelde çektikleri anlar manşetleri süslese de, bu kez sıra onlara geldi.
MANŞET OLMA SIRASI ONLARDA
Görev aldıkları karşılaşmalarda yaşanan golleri, pozisyonları ve tartışmalı birçok anı bir an olsun bile kaçırmadan fotoğraflıyorlar.
Müsabaka anında tüm dikkatleriyle kendilerini işlerine veren foto muhabirler, maç içerisinde konsantrasyonlarından bir dakika bile taviz vermiyor.
İşte o foto muhabirlerinin görevleri başındaki halleri...
MURAT AKBAŞ- FANATİK GAZETESİ
ADEM KABAYEL- HÜRRİYET GAZETESİ
SÜLEYMAN ARAT- HÜRRİYET GAZETESİ
EMRE OKTAY- HÜRRİYET GAZETESİ
BAHADIR BEYARSLAN- SABAH GAZETESİ
YUSUF DURSUN- FANATİK GAZETESİ