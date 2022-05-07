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    Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara'nın kızı Dila Nur'u görenler 'annesinin kopyası' diyor...

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları arasında şarkıcı Zara yer alıyor. Zara'nın özel hayatı merak konusu olurken, kızı Dila'yı görenler ise annesiyle benzerliği karşısında hayrete düşüyor...
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 17:47
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    Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara'nın kızı Dila Nur'u görenler 'annesinin kopyası' diyor...

    Çocuk yaşlarda şöhreti yakalayan isimlerden Zara, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu.

    Asıl adı Neşe Zara Yılmaz olan sanatçının yıldızı 1991 yılında Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında “Türk Halk Müziği Bayan Solist” dalında Türkiye birincisi olmasıyla parladı.

    Eğitimini de aksatmayan Zara,  İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

    1996 yılında TRT’nin açmış olduğu “Yetişmiş Ses Sanatçısı” sınavını kazanarak “TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı” unvanıyla göreve başladı.

    Güçlü sesi ve şarkılarıyla milyonların yüreğine dokunmayı başaran Zara, özel hayatıyla da magazin gündeminde sıklıkla yer aldı.

    Son yıllarda tasavvufa olan merakıyla dikkat çeken başarılı yorumcu Zara, ilk evliliğini eski plakçısı Ulus Müzik’in patronu İskender Ulus’la yapmıştı. Bu evlilik 2007 yılında son buldu.

    Zara'nın kızı Dila, annesinin kopyası

    Zara 5 yıl sonra 2012 Mart ayında ikinci eşi gazeteci-yazar Akif Beki ile dünya evine girdi. Aralık 2012'de kız bebek annesi olan Zara bebeğine Dila ismini verdi.

    Zara, kızı Dila'yı ekranlardan uzak büyütmeye gayret gösteriyor. Şimdilerde 10 yaşında olan Dila Nur, şarkıcının hayranları tarafından merak ediliyor.

    Annesiyle alışverişte kameralara yansıyan minik Dila'yı görenler, Zara ile benzerliği karşısında adeta şok oluyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanmasına rağmen kızını paylaşmayan Zara, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra anneliğin de tadını çıkartıyor.

    İşte Zara'nın sır gibi sakladığı kızı Dila Nur'un kareleri...

    Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara nın kızı Dila Nur u görenler annesinin kopyası diyor... #1

    Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara nın kızı Dila Nur u görenler annesinin kopyası diyor... #2

    Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara nın kızı Dila Nur u görenler annesinin kopyası diyor... #3

    Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara nın kızı Dila Nur u görenler annesinin kopyası diyor... #4

    Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara nın kızı Dila Nur u görenler annesinin kopyası diyor... #5

    Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara nın kızı Dila Nur u görenler annesinin kopyası diyor... #6

    Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara nın kızı Dila Nur u görenler annesinin kopyası diyor... #7

    Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara nın kızı Dila Nur u görenler annesinin kopyası diyor... #8


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