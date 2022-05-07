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Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara'nın kızı Dila Nur'u görenler 'annesinin kopyası' diyor...

Kameralardan sır gibi saklıyordu! Zara'nın kızı Dila Nur'u görenler 'annesinin kopyası' diyor...

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları arasında şarkıcı Zara yer alıyor. Zara'nın özel hayatı merak konusu olurken, kızı Dila'yı görenler ise annesiyle benzerliği karşısında hayrete düşüyor...