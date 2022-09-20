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Kameranın kadrajına giren işçinin sözleri duygulandırdı

Kameranın kadrajına giren işçinin sözleri duygulandırdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gaziantep Belediyesi'nde çalışan bir işçinin, “Dur ben geçeyim de, çirkinim ben” sözleri izleyenleri duygulandırdı.