- Haberler
- Medya Haberleri
- Kameranın kadrajına giren işçinin sözleri duygulandırdı
Kameranın kadrajına giren işçinin sözleri duygulandırdı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gaziantep Belediyesi'nde çalışan bir işçinin, “Dur ben geçeyim de, çirkinim ben” sözleri izleyenleri duygulandırdı.
- Haber Merkezi
- 20.09.2022 - 10:41
- Güncelleme : 20.09.2022 - 10:48
Gaziantep'ten sosyal medyaya yansıyan bir video izleyenleri duygulandırdı.
Genç bir kızın çekim yaptığı videoda kadraja, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir temizlik işçisi girdi.
"Dur ben geçeyim de, çirkinim ben"
Temizlik işçisi şahsın kameranın kadrajından geçerken, 'Dur ben geçeyim de, çirkinim ben' dediği duyuldu.
"Abi sana kurban olsunlar"
Genç kız ise işçinin bu sözlerine, 'Abi sana kurban olsunlar' diyerek yanıt verdi.
Öte yandan videoya çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.
Kameranın kadrajına giren işçinin sözleri duygulandırdı VİDEO