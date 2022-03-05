Kamuran Akkor kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler'de...

Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konukları arasında yer alan Kamuran Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular araştırılıyor. Peki Kamuran Akkor kimdir? İşte bilgiler...

Şarkılar Bizi Söyler, 5 Mart Cumartesi akşamı "gazino" konseptiyle ekranlarda yer alıyor.

Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden olan Kamuran Akkor da konuklar arasında.

Arabesk müzikleriyle büyük bir üne kavuşan Akkor, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu.

Peki, Kamuran Akkor kimdir, kaç yaşında? Evli mi? İşte Kamuran Akkor'a dair tüm merak edilenler...

KAMURAN AKKOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1947 yılında İstanbul´da doğan Kamuran Akkor, klasik Türk müziği yorumcusu, Gönül Akkor'un kız kardeşidir.

Musikinin hiç eksik olmadığı bir ailede büyüyen Akkor, 1967 yılında Vasfi Uçaroğlu tarafından Berkant'ın yanına solist olarak seçilmiştir.

Kamuran Akkor, Sezen Cumhur Önal´ın sözlerini yazdığı, Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45´lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuşmuştur.

74 yaşındaki Akkor, sonraki yıllarda pop müziği bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başlamıştır.

KAMURAN AKKOR EVLİ Mİ?

Kamuran Akkor, 1968 yılında kendisi gibi müzisyen olan Vasfi Uçaroğlu ile evlenmiştir. Bu evliliklerinden Menekşe ve Mine adında 2 tane kızı vardır.

Müzisyen eşi 2011 yılında vefat etmiştir. Akkor, bir daha evlilik yapmamıştır.