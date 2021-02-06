Kamuran Akkor kimdir, kaç yaşında? Kamuran Akkor aslen nereli, evli mi?

Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden olan Kamuran Akkor, bu akşam İbo Show’a konuk oluyor. İzleyiciler Kamuran Akkor’un hayatını merak ediyor. Peki Kamuran Akkor kimdir?

İbo Show'un 12. bölüm konukları belli oldu. Bu isimler çok konuşulacak. Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden olan Kamuran Akkor da konuklar arasında yer alıyor.

Arabesk müzikleriyle büyük bir üne kavuşan Akkor, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Kamuran Akkor kimdir, kaç yaşında? Evli mi? İşte Kamuran Akkor'a dair tüm merak edilenler...

KAMURAN AKKOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1947 yılında İstanbul´da doğan Kamuran Akkor, klasik Türk müziği yorumcusu, Gönül Akkor'un kız kardeşidir.

Musikinin hiç eksik olmadığı bir ailede büyüyen Akkor, 1967 yılında Vasfi Uçaroğlu tarafından Berkant'ın yanına solist olarak seçilmiştir.

Kamuran Akkor, Sezen Cumhur Önal´ın sözlerini yazdığı, Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45´lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuşmuştur.

73 yaşındaki Akkor, sonraki yıllarda pop müziği bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başlamıştır.





KAMURAN AKKOR EVLİ Mİ?

Kamuran Akkor, 1968 yılında kendisi gibi müzisyen olan Vasfi Uçaroğlu ile evlenmiştir. Bu evliliklerinden Menekşe ve Mine adında 2 tane kızı vardır.

Müzisyen eşi 2011 yılında vefat etmiştir. Akkor, bir daha evlilik yapmamıştır.

KAMURAN AKKOR ALBÜMLERİ

1974: Kader Çıkmazı

1986: Sev Yeter

2004 :Yüzde Yüz

2004 : Kraliçe ve Müzik

2005: Reyhan

2010: Arabeske Devam

2015: Bir Teselli Ver

2015: Döner Çarkı Felekler

HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?