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    Kanada'da sütyen takmayan kadının darbedildiği anlar

    Koşu yaparken, bir kadının üzerine doğru saldırıya geçtiğini fark eden genç kadın, sütyen takmadığı gerekçesiyle dayak yedi. Dehşet anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 11:18
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    Kanada'da sütyen takmayan kadının darbedildiği anlar

    Kanada'nın Ottawa kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Başkent Ottawa'da yaşanan olayda, Laura Gagnon isimli genç kadın, akşam saatlerinde koşuya çıktı.

    Bu esnada İnstagram hesabından canlı yayın açan genç kadın, neye uğradığını şaşırdı.

    Genç kadın, kendisine doğru koşarak saldırıya geçen kadından uzaklaşmaya başladı.

    Sütyen takmadığı için dayak yedi

    Sütyen takmadığı gerekçesiyle darbedildiğini aktaran genç kadın, arabasına atlayarak kurtuldu.

    Saldırgan kadının aracın üzerine çıkıp oturduğu anlar anbean kameraya yansıdı.

    Kanada'da sütyen takmayan kadının darbedildiği anlar VİDEO

    "Başıma gelen en korkunç şey"

    Genç kadın o anları, sosyal medya hesabından paylaşarak, " Dün akşam sütyen takmadığım için beyaz bir kadın tarafından saldırıya uğradım. Bana karşı hareketlerini kaydetmek için İnstagramı kullandım. Bu hayatımda başıma gelen en korkunç şey." dedi.

    Saldırgan tutuklandı

    Yaşanan korkunç olay sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucunda saldırganın 37 yaşındaki bir kadın olduğu belirlendi.

    Saldırgan, gözaltına alınarak yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

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