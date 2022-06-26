Kanal 7 ailesinin mutlu günü

Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan'ın kızı Sena Karahan ile Suat Aköz, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda yapılan düğün töreninde çifti, ailesi ve sevenleri yalnız bırakmazken, çok sayıda davetli de mutlu anlarına eşlik etti.

Düğüne ayrıca Kanal 7 Medya Grubu Yonetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 Medya Grubu Başkan Yardımcısı ve Ülke TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman katıldı.

Nikahı Tevfik Göksu kıydı

Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, - 24. Dönem Ak Parti Konya Milletvekili ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 22. Dönem Ak Parti Tokat Milletvekili ve Gazeteci Resul Tosun ve Gürsoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy yaptı.